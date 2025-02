Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Training Camp Evolutions Dettagli Ufficiali Delle Nuove Evoluzioni

Lesono state annunciate per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 25 e saranno disponibili a partire dalle 19:00 di venerdi 28 febbraio.Questa nuovo tipo di evoluzione vi consentirà di upgradere le carte che soddisferanno determinati requisiti anche mentre non giocherete ad EA FC 25, ma purtroppo allo stesso tempo non vi consentiranno di utilizzare la carta prescelta durante tutto il periodo dell’evoluzione. Quindi bisognerà valutare attentamente cosa fare prima di attivare questo tipo di evoluzione poichè una volta annullata o interrotta non potrà più essere completata o riutilizzata per un’altra carta.In Football Ultimate Team Electronic Arts introdurrà le, un metodo passivo per potenziare le carte giocatore del tuo club tramite la Web App e Companion App.