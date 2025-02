Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team 2 Fantasy Elenco Carte Speciali Disponibili Nella Seconda Squadra

Leggi su Fifaultimateteam.it

Il2 Fanatsy FC di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. Lesaranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 28 febbraio.Trasforma le statistiche in stelle conFC, dove le prestazioni dei giocatori nelle partite reali determinano i loro potenziamenti, ottenendo upgrade basati sulle prestazioni fornite durante le partite come gol e clean sheet. Come novità per questa promo, gli upgrade terranno conto anche della lealtà sportiva: evitarellini gialli e rossi porterà a potenziamenti extra. Migliore sarà il rendimento del giocatore e del suo club settimana dopo settimana, migliori saranno gli upgrade ricevuti in Ultimate.La promo include anche iHeroes, che riceveranno potenziamenti in base alle prestazioni del loro club storico nelle prossime partite di campionato.