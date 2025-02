Quotidiano.net - È rottura tra Trump e Zelensky, Macron: “Russia aggressore, rispettare chi lo combatte”. Tusk: “Ucraini, non siete soli”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 - Pioggia di reazioni da tutto il mondo dopo il durissimo scontro in mondovisione tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il presidente ucraino Volodymyravvenuto oggi alla Casa Bianca. "C'è unrusso, bisognachi lodall'inizio", ha commentato il presidente francese Emmanuel. “Caroe cari amici, non", ha scritto su X il premier polacco e presidente di turno dell'Ue, Donald. La corsa al riarmo dell’Europa. Come stanno gli eserciti e i piani di ammodernamento (e ricostruzione) degli arsenali. Tutti i numeri Sentimenti diametralmente opposti in. "Il porco insolente ha finalmente ricevuto una bella sberla nello Studio Ovale. E Donaldha ragione: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale", ha scritto l'ex presidente russo Dmitri Medvedev.