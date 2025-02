Gqitalia.it - È partita una nuova edizione del premio di LVMH Premio Maestri d’Eccellenza

Métiers d’Excellence annuncia il lancio della terzadel, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana. Thélios, che rappresenta l'eccellenza dinel mondo degli occhiali è stata scelta come maison partner di quest'anno. «Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso a sostegno dell’artigianato italiano - ha commentato Alexandre Boquel, Direttore di Métiers d’Excellence-. Il saper fare e le competenze locali sono un patrimonio inestimabile, ma purtroppo a rischio di scomparsa. Con questo, vogliamo dare voce agli artigiani che con passione e dportano avanti la tradizione del Made in Italy».Come candidarsi?Gli artigiani interessati potranno presentarle accedendo a questo link fino al prossimo 31 maggio 2025.