E ora se ne va anche lei Grande Fratello il prossimo addio dopo Amanda

Lecciso è l’ultima concorrente eliminata dal. Giovedì 27 febbraio, durante la puntata trasmessa in diretta su Canale 5, è arrivato il verdetto del televoto aperto lunedì. Una puntata non particolarmente ricca di colpi di scena, visto che ormai da giorni si sapeva che avrebbero avuto un ruolo centrale Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, reduci da una furiosa lite. La relazione tra i due è arrivata al termine.“La nostra storia è iniziata con questa passione enorme. Tolta la passione si vedono i caratteri e l’incompatibilità. Io mi metto sempre al secondo posto”, ha dichiarato l’ex velina di Striscia la notizia ad Alfonso Signorini. Alla base della rottura ci sarebbero la gelosia di Shaila Gatta e una mancanza di sintonia all’interno del rapporto.“Guai in vista”.