E no Shaila ciao ciao Grande Fratello momento soddisfazione per Javier | finisce malissimo per lei

A poche settimane dalla conclusione del, i sondaggi online indicano Helena Prestes come favorita per la vittoria, con quasi il 43% delle preferenze registrate alle 15:05 del 28 febbraio.Martinez segue al secondo posto, sfiorando il 14% dei voti, superando cosìGatta, che si attesta all’8%. Jessica Morlacchi raccoglie il 6,60% delle preferenze, mentre Stefania Orlando si posiziona al 5,80%. Nonostante Lorenzo Spolverato abbia già ottenuto un posto in finale, il suo gradimento si ferma al 5%, suggerendo poche possibilità di vittoria. Luca Giglio chiude la classifica con lo 0,43% dei voti.Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che la finale del programma andrà in onda lunedì 31 marzo su Canale 5. Questa edizione ha registrato un calo di ascolti nelle ultime settimane, scendendo sotto i due milioni di telespettatori in prima serata e raggiungendo uno share del 15%.