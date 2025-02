Iltempo.it - È Anna la regina dei fornelli di MasterChef: il menù impeccabile conquista i giudici

Leggi su Iltempo.it

Dopo una finale al cardiopalma, in cui le cucine disi sono infiammate per un ultimo, imperdibile atto, iBruno Barbieri, Antonino Cvacciuolo e Giorgio Locatelli hanno pronunciato il nome dell'aspirante cuoco che con prodezza e fantasia ha dominato ifino a diventarne il re. Anzi,. È, modella nata a Milano e di origini cinesi, la vincitrice del cooking show targato Sky. A lei spetteranno, oltre all'ambito titolo di 14esimoitaliano, 100mila euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del primo libro di ricette e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. La serata è iniziata con l'entrata in scena di Mauro Colagreco, riconosciuto «chef globale del nuovo secolo», detentore di tre stelle Michelin per il ristorante «Mirazur» di Mentone (in Francia) e primo cuoco argentino a raggiungere la vetta dei World's 50 Best Restaurants.