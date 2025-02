Tpi.it - D’Urso (preside Scienze politiche Sapienza di Roma): “La politica non è solo esercizio di potere, ma responsabilità verso la collettività”

“Qui si formano i leader del domani, con la consapevolezza che lanon èdi, mala. Ma laè anche un’arte delicata, quella di costruire la pace. Non possiamo parlare di democrazia senza parlare di convivenza, senza interrogarci su come risolvere i conflitti attrail dialogo e il diritto, piuttosto che con la forza. La nostra Facoltà ha sempre promosso una cultura della mediazione e della diplomazia, perché la pace non èl’assenza di guerra, ma la capacità di costruire istituzioni giuste, inclusive e partecipative. La democrazia è il respiro della pace e la pace è il presupposto della democrazia”. Così Pierpaolodella Facoltà di, Sociologia e Comunicazione dell’Universitàdi, intervistato dall’agenzia Dire in merito ai successi raggiunti dopo 100 anni di insegnamento, dei punti di forza della sua Facoltà che, anche grazie ai suoi laureati e insegnanti illustri di ieri e di oggi, è un riferimento strategico nonper i giovani studenti – oggi conta 12mila iscritti – ma anche per le istituzioni e la classe dirigente del Paese.