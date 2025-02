Quotidiano.net - Due subacquei russi uccisi dagli squali nelle Filippine: uno è stato strappato dalle fauci

Leggi su Quotidiano.net

Manila (), 28 febbraio 2025 – Duesono morti durante una immersione: uno era tra ledi uno squalo. È successo ieri pomeriggioacque vicino all'area del famoso resort di Batangas, sull'isola principale di Luzon. È stata la guardia costiera a trascinare via il 29enne Ilya Perigudin dal gruppo di pesci predatori: quando ètirato fuori dall’acqua, il giovane era privo di entrambe le braccia. L’altra vittima, la guida M. Melekhov, è stata trovata un’ora prima in mare e dichiarata morta all'arrivo in un ospedale locale. Gli attacchi diacque intorno allesono estremamente rari: non ne èregistrato nessuno da almeno un anno, secondo un database globale. L’attacco durante un’immersione di gruppo Secondo il racconto di un funzionario della guardia costiera filippina, ieri pomeriggio erano usciti in quattro per l'escursione: il 57enne Eduart Perigudin e i suoi due figli Timofy e Ilya, di 18 e 29 anni.