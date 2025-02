Lortica.it - Due ori internazionali alla Insubria Cup per il Centro Taekwondo Arezzo

Leggi su Lortica.it

Ilha festeggiato due oriCup. Quattro atleti della società aretina, guidati dal maestro Andrea Rescigno, hanno combattutomanifestazione internazionale di Busto Arsizio e sono riusciti a conquistare ottimi risultati a confronto con circa mille atleti provenienti da Italia, Francia, Spagna e San Marino. L’Cup rientra tra gli appuntamenti più partecipati della prima fase di stagione e configura un privilegiato banco di prova in vista dei campionati italiani in programma nel mese di aprile, con i portacolori delche hanno ottenuto ottime indicazioni per la tecnica, la preparazione e il carattere dimostrati sul tatami.Tra le grandi protagoniste della manifestazione è rientrata Sara Micera del 2010 che, nei -46kg Junior, ha trionfato al termine di un percorso impeccabile e ha trovato conferma tra le promesse in ascesa deltricolore dopo che, nel 2024, aveva conquistato la medaglia d’argento ai campionati nazionali dei Cadetti e la medaglia di bronzo ai campionati nazionali per rappresentative regionali.