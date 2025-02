Due giorni infernali Le previsioni meteo di Giuliacci per il weekend | peggioramento con gelo e pioggia

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Saranno due”, dicono alcuni esperti parlando dellerologiche in Italia riguardo il. Ma cosa succede e soprattutto che ne pensa il mitico Prof.? Secondo il colonnello si sta parlando di un fine settimana bagnato e sopratutto freddo. Ma sarà così per tutti? Andiamo a vedere nel dettaglio. Oggi, venerdì 28 febbraio, l’Italia sarà interessata da undelle condizioni. Il cielo sarà nuvoloso in aumento in diverse regioni, con il rischio di piogge e temporali su Toscana e Levante ligure, verso il Nord-est, Toscana, Umbria e Marche.>> Papa Francesco, nuovo bollettino Vaticano: le condizioni di saluteLa neve tornerà intorno a 800-1000 metri su Prealpi venete e rilievi friulani e intorno a 1200 metri sull’Appennino Emiliano.