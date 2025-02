Quotidiano.net - Ducati, via al duello dei più forti. Marquez si sente già il numero uno: "Bagnaia sarà il rivale da battere»

La prima sfida – quella delle parole – è un incrocio di sorrisi, di complimenti reciproci e di pacche sulle spalle. La seconda – quella vera, quella che si accenderà in pista –sicuramente meno ricca di fair play. Inevitabile. Pecco e Marc si presentano insieme, accanto, proprio come nel box, al debutto del Mondiale 2025. Prima scena, il Gp della Thailandia. Comincia: "Che risultato mi aspetto? Firmerei per una doppietta rossa in ogni weekend. Io e Marc, da quando lavoriamo sulla stessa moto, abbiamo fornito agli ingegneri e al team lo stesso tipo di sensazioni. Di indicazioni. Dunque. entrambi abbiamo le carte in regola per fare molto bene". "il mio primo avversario? – rilancia –. Lui èssimo, lo sappiamo bene, ma nella lotta ci saranno anche altri, ovvero Bezzecchi, probabilmente anche Acosta.