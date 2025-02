Ilfattoquotidiano.it - Droga dalla Spagna a Sondrio, operazione della polizia contro lo spaccio: eseguite 10 misure cautelari (video)

Ladiha eseguito 10e 9 perquisizioni a, Milano e provincia, Varese e Savona, nei confronti di un gruppo criminale, che ricopriva dila città die le zone limitrofe. Fiumi diviaggiavanoa Milano in auto per arrivare a, in un garage del capoluogo valtellinese trasformato in base operativa.I capi del gruppo impartivanole disposizioni sul trasporto e sulla vendita dello stupefacente e sulla spartizione del denaro ricavato dall’attività di. Laera chiamata in codice “fazat”, termine tunisino per alludere in modo generico allo stupefacente, e veniva venduta dai sodali, che utilizzavano pseudonimi per non rivelare l’identità, nel cuore dinei più disparati modi e a qualsiasi oragiornata.