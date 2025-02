Dayitalianews.com - Drammatico incidente stradale in provincia di Latina: la vittima è il 19enne Davide. Feriti due ragazzi di 15 anni. Andavano ad un compleanno

Leggi su Dayitalianews.com

Un tragicoha sconvolto la comunità di Priverno nella serata di ieri.Leoni, 19, ha perso la vita in seguito a unautonomo avvenuto sulla SS 609 Carpinetana, all’altezza del km 40.300, nel territorio di Maenza.Il ragazzo era alla guida della sua Ford Fiesta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato fuori dalla carreggiata. L’impatto è stato devastante e il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo a circa dieci metri di distanza dal punto dell’.Inutili i soccorsi,duedi 15Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare il, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.