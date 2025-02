Thesocialpost.it - Dramma in Italia – Lo travolge in pieno, poi si dà alla fuga: “Non ce l’ha fatta”

Leggi su Thesocialpost.it

sulle strade della capitale. Un uomo è morto travolto da un’auto che si è dataieri sera, 27 febbraio, a Roma. Tutto è successo intorno alle 21 in via Monte Cervialto in zona Monte Sacro. Sul posto pattuglie del II Gruppo Parioli della polizia locale.Leggi anche: Hacker russi contro Mattarella: in tilt il sito del QuirinaleLa vittima è un uomo di 57 anni e sembra che al momento della tragedia stesse attraversando la strada. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo investitore.L'articoloin– Loin, poi si dà: “Non ce” proviene da The Social Post.