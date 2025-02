Game-experience.it - Dragon Ball Z: Kakarot, un nuovo trailer gameplay presenta il DLC Daima – Avventura nel Regno Demoniaco

Bandai Namco ha pubblicato undedicato a “nel“, il prossimo DLC diZ:. Questo contenuto aggiuntivo si ispira alla serie animata, recentemente annunciata, e promette un’esperienza inedita e ricca di azione. La prima parte dell’espansione arriverà nel corso dell’estate ed è già disponibile per il preordine con l’accesso a oggetti e potenziamenti extra utilizzabili nel gioco base.Nel DLC in questione Goku ed i suoi amici vengono trasformati in bambini a causa di un piano del Re del. Nonostante la riduzione della loro forza, il gruppo intraprende un viaggio nel Terzo Mondoalla ricerca delle Sfere del Drago locali per tornare alla normalità. Come abbiamo scoperto dal video di cui sopra, l’esplorazione di queste nuove ambientazioni sarà una parte fondamentale dell’esperienza, con la presenza di misteriose isole galleggianti e piante Skyseed.