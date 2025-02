Nerdpool.it - DRAGON BALL THE BREAKERS: Golden Frieza e Ultra Instinct nella nuova stagione!

La8 diTHEè ufficialmente iniziata, portando con sé due aggiornamenti principali: l’introduzione die l’aggiunta dellaTransphereottiene ora una quinta trasformazione:. Durante questa forma, il personaggio guadagna una velocità di movimento superiore e nuove abilità attive, ma la sua salute diminuirà progressivamente nel tempo. L’efficacia delle tecniche e degli attacchi Ki cambierà in base alla situazione di combattimento, offrendo ai giocatori un nuovo stile di gioco con il potente antagonista. Tuttavia, la trasformazione terminerà se si subiscono troppi danni.Anche i Sopravvissuti ricevono un importante aggiornamento con l’arrivo della Transphere. Questaabilità permette di eseguire un colpo devastante su un bersaglio agganciato o, in alternativa, di effettuare una carica in avanti.