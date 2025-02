Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: le domande che il finale dovrà risolvere

Leggi su Nerdpool.it

L’epico viaggio dista per concludersi con l’uscita dell’episodio 20, segnando la fine della prima stagione di questo anime che ha riportato i fan nel cuore dell’universo creato da Akira Toriyama. Con Goku e i suoi compagni ancora bloccati nel Regno dei Demoni, l’episodioha il compito di chiudere tutte le trame rimaste aperte e rispondere acruciali che potrebbero avere un impatto anche sul futuro della saga.Da Super Saiyan 4 all’assenza di Gohan, fino al misterioso ruolo di Neva, ecco le questioni più importanti che ildiaffrontare.Quando e dove vedere l’episodiodiL’episodio 20 di, intitolato “Maximum”, sarà disponibile dal 28 febbraio su Crunchyroll e Hulu, mentre gli utenti Netflix dovranno attendere una settimana in più per lo streaming.