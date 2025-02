Dilei.it - Dove trascorrono le vacanze invernali le famiglie reali

Leggi su Dilei.it

Led’Europa non rinunciano quasi mai allecheperlopiù in località di montagna, senza però disdegnare il mare e una pausa al sole. La scelta ricade spesso su località esclusive che offrono sia lusso che privacy. Queste destinazioni variano dalle isole tropicali ai resort alpini, permettendo aidi rilassarsi possibilmente lontano dai riflettori.Mustique: il rifugio dei Principi del GallesRecentemente, i Principi del Galles hanno scelto l’isola caraibica di Mustique per una pausa invernale insieme ai loro tre figli. Questa decisione ha suscitato particolare attenzione poiché la coppia ha preferito il calore e la tranquillità di questa esclusiva isola privata alla partecipazione alla cerimonia dei BAFTA 2025, gli Oscar britannici.Mustique è rinomata per la sua riservatezza, rendendola una meta ambita da celebrità e membri di