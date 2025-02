Dilei.it - Dove Cameron e la storia con Damiano David: “Non volevo renderla pubblica”

Leggi su Dilei.it

Giovani, bellissimi e innamorati:sono una delle coppie più ammirate del mondo. Eppure, quando un anno fa hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, il leader dei Maneskin e la star americana non lo hanno fatto a cuor leggero. Lo ha rivelato proprio l’attrice e cantante in una recente intervista, in cui ha spiegato: “Non ero sicura di voler renderela nostra”., un amore sotto i riflettoriÈ passato circa un anno da quando, nel febbraio 2024,decisero di ufficializzare la loro relazione dopo mesi di rumor e indiscrezioni. Oggi la coppia appare molto affiatata, ma non è stato semplice decidersi a compiere il grande passo: “Ho vissuto con ansia la decisione di renderela miacon