Dove alloggia l’Inter a Napoli | niente hotel sul lungomare per i nerazzurri

. Domani sarà il giorno dell’attesissimo match scudetto trae Inter. A distanziare le due squadre è soltanto un punto in classifica con iche hanno ritrovato la vetta la scorsa giornata sfruttando la sconfitta dei partenopei a Como.Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18 in uno stadio Maradona tutto esaurito, compreso il settore ospiti. Simone Inzaghi parlerà oggi in conferenza stampa ad Appiano Gentile alle 15.30. Successivamente la squadra viaggerà in direzione aeroporto per il volo che in serata atterrerà aalloggerà al GrandeParker’s di Corso Vittorio Emanuele, quindi in una zona più tranquilla per riposarsi e preparare al meglio la gara.albergo sulcertamente la vista sarebbe stata più bella ma al tempo stesso l’ambiente più caotico.