Sololaroma.it - Dovbyk preoccupa, non solo per il Como: all-in su Shomurodov

Leggi su Sololaroma.it

Concentrazione massima della Roma rivolta alla sfida contro il, serenamente considerabile la squadra più in forma del campionato insieme ai giallorossi. Due vittorie di prestigio per la squadra di Fabregas, contro Fiorentina e Napoli, negli ultimi due turni, che gli permettono di giocare all’Olimpico senza pressioni e con estrema fiducia. Capitolini però che non perdono in Serie A proprio dalla gara d’andata al Senigallia, ben 10 partite fa, e bramano vendetta. Con l’Athletic Club all’orizzonte, Ranieri riflette sull’11 da schierare, con particolare attenzione al caso.La stagione dell’ucraino è già di per se agrodolce, non pienamente sufficiente se consideriamo i 36 milioni, tra parte fissa e bonus, spesi per strapparlo in estate al Girona. 13 gol e 4 assist nelle 33 partite giocate non bastano ad una Roma che punta a rimonta in campionato e finale di Europa League, ma a complicare le cose ci si è messo l’infortunio all’adduttore alla vigilia della sfida al Porto.