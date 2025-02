Tvplay.it - Doppio colpo Inter, Inzaghi rifà la difesa: stanziato il budget

Leggi su Tvplay.it

In casasi lavora al presente e al futuro e la società nerazzurra ha una chiara consapevolezza per il prossimo anno.L’di Simoneaffronterà domani il Napoli in un big match molto importante in chiave campionato. Il club nerazzurro è un punto avanti e una vittoria al Maradona sarebbe un chiaro segnale importante con i nerazzurri che acquisterebbero cosi un importante vantaggio. C’è grande attesa per questo match dove c’è un’emergenza sulle fasce.lail(Lapresse) TvPlayha Carlos Augusto, Darmian e Zalewski ai box e nella ripresa sta valutando opzioni particolari come Frattesi esterno di centrocampo. La formazione milanese pensa però anche alla, un reparto assolutamente da rinforzare nella prossima stagione e il club potrebbe portare anche due rinforzi in questo reparto.