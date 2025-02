Lanazione.it - Doppio appuntamento con l’atteso ’Carnevale dei piccoli’

Compie 75 anni ildeipromosso dalla parrocchia Santuario Madonna degli Uliveti nell’omonimo parco della Madonna degli Uliveti. Domenica 2 e martedì 4 marzo, a partire dalle 15, nel piazzale del Parco della Madonna degli Uliveti, si svolgerà questa tradizionale festa di Carnevale, unatteso e istituito nel lontano 1950 dal compianto don Luigi Bonacoscia, che fu grande animatore e valorizzatore delle tradizioni apuane. Ildeiè anche una gioia per i grandi in quanto non è solo una festa in maschera ma si qualifica perché i bambini stessi diventano protagonisti della festa, animando il Carnevale con giochi d’altri tempi. Bambini e bambine diventano attori principali dello spettacolo e non spettatori di un evento eseguito da altri. L’ingresso alla festa è libero e gratuito.