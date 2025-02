Ilgiorno.it - Dopo anni di proteste, sull'autostrada di Guardamiglio, torneranno le barriere antirumore

(Lodi), 28 febbraio 2025 - “Finalmente averranno ripristinate ledell’”. Lo comunica il sindaco Giancarlo Rossetti, con non poco entusiasmo, dato che la questione è sospesa da. Già il precedente primo cittadino, Elia Bergamaschi, aveva presentato varie richieste e quando erano stati annunciati i lavori, per il 2023, aveva mandato giù amaro, perché l’intervento poi non si era visto. Adesso Autostrade per l’Italia ha comunicato di voler procedere. “più di 5, partiranno, a marzo, i lavori per il ripristino delle, rimosse e più rimesse, sul tratto dell’A1 che passa accanto alla zona residenziale di”. Rossetti lo comunicaaver partecipato, in municipio e con altri membri dell’amministrazione comunale, a una riunione che ha visto la presenza di rappresentanti di Autostrade per l’Italia.