Lanazione.it - Dopo 70 anni chiude il banco di Marisa e Mario: “Ragazzi, non perdete il contatto con la terra”

Firenze, 28 febbraio 2025 -oltre 70di attività, ildi frutta e verdura della famiglia Pecchioli-Falciani si prepara are i battenti. Sabato 29 febbraio sarà l'ultimo giorno di mercato perFalciani ePecchioli, produttori diretti che dal 1981 hanno portato sui banchi del Mercato delle Cure frutta e verdura di stagione coltivata con passione e dedizione. Una storia che affonda le radici nel 1949, quando il nonno Armando Falciani iniziò a vendere i prodotti dellain piazza, arrivando con un barroccio trainato da un cavallo, un’immagine che oggi sembra appartenere a un’altra epoca. Poi, il testimone è passato a, a volte aiutati dalla figlia Giulia, che per oltre quarant’hanno continuato la tradizione, affrontando sacrifici, alzandosi all’alba con il caldo e il freddo, per garantire ai clienti prodotti genuini e di qualità.