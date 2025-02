Impresaitaliana.net - Donna incinta in pericolo di vita trasferita d’urgenza dalla Sardegna con volo dell’Aeronautica Militare

La missione è stata svolta da un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, che ha trasportato lada Cagliari a MilanoOggi pomeriggio è stato richiesto unda Cagliari a Milano di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino per trasportare urgentemente unaindi. E’ stato immediato l’intervento del veli, la paziente è stata imbarcata all’aeroporto di Cagliari, è atterrata dopo circa un ora a Milano ed è stataa bordo di un’ambulanza all’Ospedale dei Bambini “Vittorio Buzzi” di Milano.Il, richiestoPrefettura di Cagliari, è stato tempestivamente coordinato e attivatoSala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1a Regione Aerea, la sala operativache ha tra i propri compiti anche quello di gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.