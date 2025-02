Ilgiorno.it - Donna incinta in pericolo di vita: il salvataggio estremo a Milano trasportata da un Falcon 900 dell’Aeronautica

– Un volo d’emergenza ha permesso di trasferire una, in condizioni critiche, da Cagliari agrazie a un aereo900Militare. La paziente, che era ricoverata all’Ospedaliero “Duilio Casula” di Monserrato, aveva bisogno di cure specialistiche urgenti, è statadal velivolo del 31mo Stormo di Fiumicino. Il coordinamento e l’intervento tempestivo L’intervento è stato richiesto della Prefettura di Cagliari e la Sala situazioni di vertice del Comando della squadra aerea ha immediatamente coordinato il trasferimento. Il velivolo militare è decollato intorno alle 14 dall’aeroporto di Cagliari, dove l’ambulanza aveva già trasferito la paziente in attesa dell’evacuazione. L’arrivo ae la presa in carico Dopo circa un’ora di volo, l’aereo è atterrato all’aeroporto di, dove un’ambulanza ha immediatamente preso in carico laper il trasporto all’ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”.