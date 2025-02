Dona il Banco delle Opere di Carità schiera 50mila volontari per la Giornata della raccolta alimentare

Leggi su Ildenaro.it

: è questa la parola d’ordine lanciata daldiin occasioneper lain programma per sabato Primo Marzo.“Per noi larappresenta un momento di mobilitazione generale durante il quale siamo impegnati a sensibilizzare l’opinione pubblica sul temapovertà, ma, allo stesso tempo, cerchiamo di sviluppare una catena di solidarietà rivolta a chi è in difficoltà.ndo partepropria spesa tutti possono contribuire a dare una mano alle migliaia di famiglie che necessitano di un sostegno”. A dichiararlo è il presidente Luigi Tamburro che, dal 1993 è in prima linea con ildinell’azione di contrasto alla povertà. Numeri imponenti quelli messi in campo dalper ladi sabato.