Quotidiano.net - Dl Bollette, le reazioni dei consumatori: “Beffa il limite dei 3 mesi”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 - “Il decreto sullevarato dal Governo è un pannicello caldo che non risolve il problema del caro-energia in Italia”. È netta la posizione del Codacons dopo l’approvazione del Dlnel Consiglio dei Ministri di oggi. Si tratta di una misura che mette sul piatto 3 miliardi di euro per famiglie con un reddito Isee fino a 25mila euro e per le imprese italiane. Scettica anche l’Unione Nazionale(Unc): “ildei 3: tra un mese e mezzo i caloriferi saranno spenti e lescenderanno”. Codacons: "Decreto annacquato con misure spot” Dubbi sull’Iva mobile: cos’è Unc: “ildei 3” La richiesta: Iva al 10% sull’energia (DIRE) Roma, 15 gen. - Ben 350 euro in più sulledi energia elettrica e gas; è questo l'aumento che una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero dovrà affrontare nel corso del 2025.