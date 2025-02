Thesocialpost.it - Divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano: la decisione del Tribunale di Milano

Ildel Riesame diha stabilito chenon potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dall’ex compagna Sophie Codegoni. Laè arrivata dopo il ricorso della Procura, che aveva contestato la scarcerazione del deejay accusato di stalking nei confronti dell’influencer, conosciuta al Grande Fratello Vip. Il provvedimento non è esecutivo e resta sospeso per consentire adi fare ricorso in Cassazione.Leggi anche: Caso-Codegoni: l’imprenditore inper il riesame sulla revoca dell’arrestoPossibili conseguenzeSe il provvedimento diventerà definitivo,, 35 anni, dovrà indossare un braccialetto elettronico. In caso di rifiuto scatteranno gli arresti domiciliari. Il deejay ha dieci giorni per presentare ricorso.Lo scorso 21 novembre,era stato arrestato per stalking nei confronti dell’ex compagna Codegoni, ma subito dopo la giudice Anna Magelli aveva deciso di scarcerarlo.