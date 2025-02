Ilrestodelcarlino.it - Divieto di avvicinamento. Ma lui minaccia la moglie

Il tribunale gli aveva imposto ildi avvicinarsi allaa una distanza inferiore ai 500 metri ma, non solo l’uomo ha eluso il provvedimento, ma ha anche preso are ulteriormente la donna pedinandola. Un fatto avvenuto in un comune della vallata del Tronto e che è scaturito in un processo a carico di un uomo di 45 anni. Il tribunale di Ascoli, a seguito di pregressi episodi di problemi in famiglia denunciati dalla, aveva emesso gli aveva imposto di non tornare nella casa familiare e, anzi, di starne lontano almeno 500 metri, così come non doveva frequentare luoghi dove la sua ex doveva recarsi, anche per questioni legate ai figli, come la scuola che frequentano, la parrocchia, etc. L’uomo ha però eluso il provvedimento avvicinandosi alla donna, insultandola endola di morte.