Distretto 108 Ya dei Lions sostegno alle persone con problemi di salute mentale | intesa con Cittadinanzattiva

Sarà siglata oggi, 28 febbraio, l’tra il108 Ya (Basilicata, Calabria, Campania) delInternational, l’importante associazione di servizio impegnata nel supporto ai bisogni dei membri più fragili delle Comunità e a favore della partecipazione attiva al bene civico, culturale e morale della società e l’associazione “” Campania, che tutela i diritti dei cittadini salvaguardandone la, sostenendo i soggetti deboli, i beni comuni, l’ambiente. Lo annuncia il108 Ya deiInternational.“Il protocollo – continua la nota – sarà firmato presso la storica sede dell’Istituto Regionale per non vedenti “Paolo Colosimo” dal Governatore del108 Ya, Tommaso Di Napoli e dal Segretario regionale di, Lorenzo Latella. L’evidente comunanza di ambiti operativi e di finalità è il presupposto di una proficua collaborazione che si esplicherà in iniziative a tutela dei diritti dei cittadini ed in particolare dellecondi; dellecon disabilità; dellein condizioni di disagio economico, vittime di pregiudizi e discriminazioni e violenze di genere.