Lettera43.it - Discesa libera femminile a Kvitfjell: Goggia è quarta, Brignone quinta

Tanta Italia nelladi Kvytfjell,prova della stagione 2024-25, con tre atlete nelle prime sei posizioni ma nessuna sul podio. Alle spalle dell’austriaca Cornelia Huetter, vincitrice lo scorso anno della Coppa del Mondo di specialità che ha chiuso con il tempo di 1.31.46, si è piazzata a sorpresa la tedesca Emma Aicher a soli 15 centesimi di distanza. Terza la statunitense Breezy Johnson – oro in combinata ai Mondiali con Mikaela Shiffrin – con appena 40 centesimi di ritardo dalla vetta. Amaro quarto posto per Sofiaa 4 centesimi dall’americana.piazza per Federica, leader però della classifica generale, a soli sette centesimi dalla bergamasca. Alle sue spalle l’altra azzurra, Laura Pirovano, a poco più di mezzo secondo dalla vetta. Distanti invece sia Marta Bassino sia Elena Curtoni, entrambe fuori dalla Top 15.