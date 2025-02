Panorama.it - Dirottare il Futuro | Internet e? un diritto o un privilegio?

Può un governo o un’azienda decidere chi può connettersi e chi no? Dalla minaccia di blocco di Starlink in Ucraina alle disconnessioni imposte dai regimi autoritari, Giulio Coraggio esplora come l’accesso asia diventato un elemento essenziale della nostra libertà, e perché oggi più che mai è al centro di giochi di potere, economia e diritti umani.