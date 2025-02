Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Fiorentina-Lecce: segui la cronaca LIVE

La ventisettesima giornata di campionato si apre con la sfida tra viola e giallorossi salentiniDopo la sfortunata trasferta di Verona, nefasta sia per il risultato che per gli infortuni, laapre le danze del ventisettesimo turno diA ospitando ilallo stadio “Artemio Franchi”. Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato (contro Inter, Como e Hellas), la squadra allenata da Raffaele Palladino ha bisogno di una vittoria per effettuare il controsorpasso sul Bologna, vittorioso ieri nel recupero della nona giornata contro il Milan.A,la(Lapresse) – calciomercato.itUna missione non impossibile, ma resa difficile dall’emergenza, visto che l’ex allenatore del Monza dovrà fare a meno, tra gli altri, di Moise Kean e di Amir Richardson, squalificato, che vanno ad aggiungersi agli assenti di lungo corso.