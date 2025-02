Oasport.it - DIRETTA MotoGP, GP Buriram 2025 LIVE: alle 9.00 le pre-qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP di Thailandia – Numeri e statistiche GP di ThailandiaBuongiorno e bentrovati alladelle pre-del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito disi è iniziato a girare nella nottata italiana e in questo turno si andranno a definire i piloti che prenderanno parte alla Q1 e alla Q2 delledi domani. È quindi una sessione importante.Sulla pista thailandese terrà banco il confronto tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez. I due compagni di squadra in Ducati ufficiale si presentano come i favoriti di questo round, in considerazione dell’assenza del campione del mondo in carica, Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia è stato vittima di diversi incidenti sia nel corso dei test che dopo e questo l’ha costretto a star fuori.