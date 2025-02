Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Lecce 1-0, si ricomincia al Franchi

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47' Ci prova da fuori Karlsson, tiro deviato da Dodo e palla in corner. 46' Beltran! Ennesimo cross di Dodo dalla destra, l'argentino di testa non inquadra la porta. 45' COMINCIA IL SECONDO TEMPO TRA!21:52 Squadre in campo a.