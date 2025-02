Bergamonews.it - Dimissioni Di Cintio, il consigliere: “Scelta di coscienza. Io sono un uomo di centro”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Bergamo-Roma, andata e ritorno. Forse anche questo il significato politico sotteso alladi Cesare didi lasciare la lista civica di Andrea Pezzotta, ex candidato sindaco deldestra, e di continuare a correre da solo nella partita che lo vede impegnato in veste dicomunale di Bergamo. Dopo la comunicazione delle, atto formale eseguito a mezzo Pec all’ufficio Protocollo e prima ancora comunicato a voce alla presidente del Consiglio Comunale Romina Russo e poi, nella giornata di mercoledì 26 gennaio all’avvocato penalista capogruppo in aula, Diracconta il perché di una decisione presa non a cuor leggero.Una notizia che l’ex frontman deldestra non avrebbe preso benissimo e che, come raccontano i ben informati, non avrebbe nemmeno capito fino in fondo.