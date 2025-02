Anteprima24.it - Diga di Campolattaro, Ferrante (Mit): “Consegnati i nuovi lavori, progressi costanti”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladiregistra un nuovo, importante passo in avanti: dopo la consegna deidella prima fase dell’iter di completamento dell’infrastruttura idrica, oggi è stata infatti formalizzata un’ulteriore consegna deinell’ambito del lotto 3. Questo nuovo traguardo è il risultato del lavoro che come MiT sto portando avanti, in stretto contatto con il commissario straordinario Attilio Toscano, per la realizzazione di un’infrastruttura strategica per tutto il Mezzogiorno”. Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio, che aggiunge: “La consegna riguarda, in particolare, l’esecuzione deirelativi al fascio tritubo costituito da condotte idriche di grande diametro, DN 1500, 1200 e 700, per una lunghezza di 2,8 chilometri, nei comuni di Castelvenere e San Salvatore Telesino, nonché, sempre in quest’ultimo comune, di quelli relativi alla Centrale Idroelettrica del Grassano.