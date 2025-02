Movieplayer.it - Diciannove e l'audacia di Giovanni Tortorici: "Racconto la realtà attraverso la sublimazione"

Leggi su Movieplayer.it

Il linguaggio, Dante Alighieri e l'immaturità: la nostra intervista al regista rivelazione di Venezia 81, arrivato in sala con il suo notevole film d'esordio. Il valore del linguaggio, parlato, scritto, pensato. E un film di forte rottura. Ve lo avevamo già detto durante Venezia 81, dove era stato presentato in sezione Orizzonti:diè un'opera prima di grande forza e di grande impatto. Il miglior film italiano visto nel 2024 al Lido, arrivato ora in sala, pronto per un lungo cammino. La storia? Semplice: l'analisi e l'indagine di Leonardo,anni, che si scontra e si confronta con lo studio, l'università e la sua idea - a volte rigida - di cosa sia la letteratura. Leo, sfugge da Londra e arriva .