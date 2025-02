Notizie.com - Dichiarazione redditi 2025, approvato il nuovo modello: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

È stato reso disponibile dall’Agenziail770 che dovrà essere presentato durante il: tutte le informazioni in merito.L’Agenziaha pubblicato unprovvedimento (numero 75896/del 20 febbraio) per comunicare l’approvazione del770 che potrà essere presentato e trasmesso in vista della nuova stagione dichiarativa che fa riferimento all’anno di imposta 2024.il: i(Notizie.com)Ildefinitivo, rivolto ai sostituti d’imposta e alle Amministrazioni dello Stato, presenta alcune novità rispetto a quello dello scorso anno. L’Agenzia, oltre al documento scaricabile in formato Pdf, ha fornito anche le relative istruzioni per la compilazione ed i dettagli per la presentazione, comprese le tempistiche e le modalità.