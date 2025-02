Unlimitednews.it - Di Costanzo “Su digitale e IA investire nella conoscenza”

ROMA (ITALPRESS) – Sul tema dell’intelligenza artificiale “non voglio dire che siamo fermi, ma quasi. L’Europa è molto indietro, dobbiamo recuperare terreno”, il rischio è che “altre aree del mondo, come gli Stati arabi ed altri, che invece fanno tanti investimenti, ci possono sorpassare”. Lo ha detto Francesco Di, fondatore e presidente di PA Social – Associazione nazionale per la comunicazione e informazione– e della Fondazione Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.“Più che una corsa, è una rincorsa perchè dobbiamo recuperare terreno rispetto a quegli Stati che stanno guidando sul tema dell’intelligenza artificiale: parlo ovviamente degli Stati Uniti, da dove noi prendiamo la maggioranza degli strumenti, delle piattaforme, della tecnologia e anche dell’innovazione.