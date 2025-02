Sbircialanotizia.it - Di Blasio (Adsp): “Venezia centrale per l’economia”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Oggi siamo a Roma perché la comunità portuale ha fortemente voluto dimostrare come il porto disia un portopere per la portualità italiana. In particolare, oggi raccontiamo i progetti che ora sono sull’agenda di governo a Roma, sia per quanto riguarda il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sia per . L'articolo Di): “per” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.