Dexter: Resurrection | Krysten Ritter entra nel cast

Iling legato alla serie tvpotrà contare su, attrice nota per Jessica Jones e Orphan Black: Echoes.Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma alcune fonti di Deadline hanno collegato un recente post-social dell’attrice in effetti aling per la nuova serie ambientata nell’universo narrativo legato a Morgan. L’immagine in questione diffusa dasui social mostra l’attrice emozionata per il suo ritorno a New York per lavoro. Alcuni fan hanno collegato questo post-social alla possibilità di vedere lanella seconda stagione di Daredevil: Rinascita (attualmente in produzione a New York), ma Deadline sembra puntare su: Resurrenction. La celebre fonte ha inoltre riferito che il ruolo dellapotrebbe essere collegato ad una rinomata sommelier che potrebbe nascondere la sua anima da serial killer.