Dexter | Resurrection Krysten Ritter entra nel cast in un ruolo fatale

L'attrice, celebre per la sua partecipazione a Breaking Bad e per ilda protagonista in Jessica Jones, apparirà nella serie sequel diè stata ingaggiata per unnella nuova serie drammatica di Showtime, che racconta un nuovo capitolo del serial killerMorgan interpretato da Michael C. Hall. La, assunta per unda guest star, interpreterà Mia Lapierre, una rinomata sommelier che potrebbe nascondere un segreto da serial killer. L'attrice ha mandato in fibrillazione i fan con una storia su Instagram intitolata "NYC bound baby", pubblicata giovedì mattina in concomitanza con un'intervista di Collider in cui lo sceneggiatore di Daredevil: Rinascita, Dario Scardapane, ha rivelato che la produzione della seconda stagione della serie Disney+ sarebbe .