Decreto bollette via libera dal Cdm | tutte le norme cosa cambia per famiglie e imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato il, con un intervento da quasi 3 miliardi di euro, destinato a ridurre i costi dell’energia per lein difficoltà e le. Durante la stessa riunione, è stato dato il viaanche al disegno di legge sul nucleare. “Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per combattere il caro. Di questi, circa 1,6 miliardi sono destinati allee 1,4 miliardi alle”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social dopo il Consiglio dei ministri. “Stiamo supportando anche le, con un intervento particolare per le piccole e medie, riducendo gli oneri di sistema, e questo porterà a una diminuzione delleche si stima possa arrivare fino al 20%”.Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha sottolineato le misure principali, evidenziando l’estensione del contributo straordinario, che ora riguarda anche chi ha un ISEE fino a 25.