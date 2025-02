Notizie.com - Decreto bollette, cosa cambia per gli italiani. Giorgia Meloni: “Tante agevolazioni per le famiglie”

Leggi su Notizie.com

Era attesissimo il Consiglio dei Ministri per il provvedimentoche si discuteva oggi e che interessava leitaliane. Manell’aspetto pratico?Provvedimentoper gli? Ecco quanto si pagherà d’ora in poi (Notizie.com)Il Cdm ha approvato queste misure urgenti in favore dellee delle imprese del nostro paese con agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, di riduzione dell’onere fiscale oltre che trasparenza delle offerte al dettaglio. Diventa obbligatoria anche la trasparenza delle offerte al dettaglio, spesso nel mirino del Garante proprio per la mancanza di informazioni precise e fondamentali per chi va poi a pagare.La seduta per la decisione, che appariva solo atto formale, è terminata nel giro di appena 40 minuti.