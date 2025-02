Decreto bollette c’è il via libera Meloni | Tre miliardi contro caro energia

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Oggi il governo ha stanziato 3di euro per fronteggiare il". Così la premier Giorgia, illustrando in un videomessaggio i contenuti delapprovato oggi dal Cdm. "Parliamo di circa 1 miliardo 600 milioni di euro per le famiglie e di 1 miliardo 400 milioni per le imprese. Con .L'articolo, c’è il via: “Tre” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.