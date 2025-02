Liberoquotidiano.it - Decreto Bollette, Capobianco (Conflavoro): “Sostegno immediato alle PMI per fronteggiare il caro energia”

"Il, purtroppo, non include le misure diche le nostre imprese si aspettavano per far fronte all'insostenibile costo dell'. Per questo, rivolgiamo un appello al Governo affinché riveda questa posizione e metta in campo misure concrete per supportare economicamente le piccole e medie imprese, vero motore produttivo del Paese. È essenziale che gli aiuti, giustamente destinatifamiglie, non vengano vanificati da un aumento dei prezzi e dell'inflazione”. Lo ha dichiarato Roberto, Presidente, in merito al Consiglio dei Ministri sul. “È urgente intervenire per sostenere le PMI allo stesso modo delle aziende energivore, introducendo misure come la differenziazione del costo dell'prodotta da gas rispetto a quella generata da fonti rinnovabili.